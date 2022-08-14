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Мэр Бердянска заявил о курировании покушения на него СБУ

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Фото: TASS/SERGEI ILNITSKY
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Мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что предотвращенное на него покушение в начале августа напрямую курировала Служба безопасности Украины (СБУ).

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«Та попытка, которая была совершена, напрямую курировалась сотрудниками Службы безопасности Украины, которым я как кость в горле, ведь я работаю на благо жителей города и района, помогая им вернуться в лоно родной России и под ее крыло», — отметил он в интервью ТАСС в воскресенье, 14 августа.

Кроме того, мэр обратил внимание на то, что Бердянск — тихий и мирный город, а случившееся — нонсенс.

«Немаловажную роль в этом играют спецслужбы и правоохранительные органы, которые поддерживают порядок и действуют всегда на опережение. Преступления пресекаются еще на этапе подготовки, а преступники задерживаются. Таким образом, аналогичных случаев у нас не зафиксировано», — сказал Сауленко.

Готовящееся покушение на главу военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Сауленко было пресечено 4 августа.

22 мая мэр города Энергодар Запорожской области Украины Андрей Шевчик и два его охранника пострадали в результате взрыва в подъезде дома. Самодельное взрывное устройство направленного действия было заложено в электрощитовом шкафу. По данным местных правоохранительных органов, в адрес мэра неоднократно поступали угрозы от украинских националистов, после того как он занял пророссийскую сторону.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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