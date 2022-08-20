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В Мариуполе заявили о покушении на мэра города

Источник: на мэра Мариуполя совершено покушение, чиновник не пострадал
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Фото: t.me/RtrDonetsk
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На мэра Мариуполя было совершено покушение, сообщает 20 августа ТАСС со ссылкой на источник в мэрии города.

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Отмечается, что чиновник не пострадал.

«Да, было, все живы, все в порядке», — сказал источник.

По данным ряда Telegram-каналов, устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк. Оно сработал в момент подъезда автомобиля чиновника.

В середине августа мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что предотвращенное на него покушение в начале августа напрямую курировала Служба безопасности Украины (СБУ). Он назвал произошедшее нонсенсом.

11 июля Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту. Как заявил замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов, чиновник не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны.

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