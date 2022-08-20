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В ООН заявили об идущей работе над устранением преград для российского экспорта

Генсек Гутерриш: ООН работает над устранением преград для экспорта продуктов из России
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Обеспечение беспрепятственного вывоза по Черному морю сельскохозяйственной продукции с Украины и из России является крайне важным для мировых рынков. ООН работает над снятием препятствий для российской продукции. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции с главой минобороны Турции Хулуси Акаром в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

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«Увеличение экспорта продовольствия и удобрений с Украины и из России является критически важным для мировых продовольственных рынков и будет способствовать снижению цен на продовольствие», — сказал Гутерриш.

Он добавил, что ООН работает с США над снятием преград, связанных с вывозом сельхозпродукции и удобрений из России, не находящихся под санкциями. По его словам, они касаются вопросов перевозки, финансирования и страхования судов.

Гутерриш также поздравил стороны с успешной работой координационного центра, напомнив, что она проходит под эгидой ООН.

Накануне председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что первые 10 кораблей с украинским зерном благополучно прибыли в пункт назначения. Данное событие председатель ЕК охарактеризовала как «хорошее начало», добавив, что морские пути должны оставаться открытыми для экспорта продовольствия в те страны, где это необходимо.

18 августа стало известно, что с начала текущего месяца с территории Украины вывезено более 622 тыс. т зерна. Для вывоза зерновых задействовано более 40 судов, из них 25 вышли из портов Украины, 18 направились в украинские порты для загрузки.

Ранее, 22 июля, в Стамбуле была заключена продуктовая сделка между представителями России, Турции, Украины и ООН, которая обеспечивает беспрепятственные поставки украинского зерна, а также российских продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Пакет документов, которые в том числе предполагают подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из РФ, подписали глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш. В то же время соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна подписала украинская делегация.

Позднее в Стамбуле начал работу четырехсторонний центр, созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН. Он образован для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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