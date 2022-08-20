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Минобороны: Украина применила в Запорожье отравляющие вещества против российских военных

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Российские военные, освобождавшие от украинских боевиков Запорожскую область, доставлены в госпитали с отравлением. Об этом 20 августа сообщили в Минобороны России.

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По данным российского военного ведомства, россияне находились в районе населенного пункта Васильевка. 31 июля их госпитализировали в лечебные учреждения.

«В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа В», — отметили в Минобороны.

В ведомстве расценили произошедшее как теракты с применением химических отравляющих веществ. Теракты санкционировал режим президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнули в Минобороны.

«Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», — заключили в Минобороны.

Кроме того, с учетом полученных доказательств государственного терроризма киевского режима проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области Владимира Сальдо.

5 августа стало известно, что его госпитализировали в медикаментозной коме. Позже в этот же день сообщалось, что пациента отправили на лечение в Москву в НИИ имени Склифосовского.

По информации «Известий», причиной ухудшения здоровья чиновника стало отравление. 8 августа состояние Сальдо оценивалось как стабильное. Он страдает от гипоксии — кислородного голодания тканей и органов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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