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Путин проведет заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодежи

Путин проведет заседание набсовета Общероссийского движения детей и молодежи 1 сентября
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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 1 сентября проведет заседание наблюдательного совета нового Общероссийского движения детей и молодежи. Об этом 20 августа сообщил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко.

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«Первого сентября президент проведет первое заседание наблюдательного совета (Общероссийского движения детей и молодежи. — Ред.)», — сказал он на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний «Машук».

Кириенко добавил, что в субботу в Центре знаний «Машук» пройдет первое заседание координационного совета Общероссийского движения детей и молодежи.

Ранее, 14 июля, Путин подписал закон о создании в РФ движения детей и молодежи. Документом предусмотрено проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть в том числе родители.

Закон был одобрен Госдумой, а затем Советом Федерации в начале июля.

1 июня Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения, подчеркнул глава государства.

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