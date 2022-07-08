Совфед одобрил закон о создании в России движения детей и молодежи

Совет Федерации в пятницу, 8 июля, одобрил закон о создании в России движения детей и молодежи.

Закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией досуга и воспитания детей займутся взрослые наставники, которыми могут быть и родители. За Минпросвещения РФ закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения.

Также организация получит право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее. Кроме того, движение сможет открывать свои филиалы за рубежом.

Финансироваться организация будет за счет субсидий федерального бюджета.

6 июля закон о создании всероссийского движения детей и молодежи приняла Госдума. Отмечалось, что название организации будет предложено выбрать самим детям, его закрепит съезд движения.

Участниками движения могут стать несовершеннолетние ученики школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и вузов. Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального.

1 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Российский лидер отметил, что мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения.