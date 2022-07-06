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Госдума приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Государственная дума на пленарном заседании 6 июля приняла закон о создании всероссийского движения детей и молодежи.

Закон в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией досуга и воспитания детей займутся взрослые наставники, которыми могут быть и родители.

Участниками движения могут стать несовершеннолетние ученики школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и вузов.

Наставниками, участвующими в воспитании и организации досуга участников-обучающихся, могут быть совершеннолетние, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. Ими не смогут стать недопущенные к педагогической деятельности лица и иностранные агенты.

Организация получит право иметь свою символику — флаги, эмблемы, гимн и прочее. Кроме того, движение сможет открывать свои филиалы за рубежом.

Финансироваться организация будет за счет субсидий федерального бюджета. Движение также получит право принимать деньги и имущество от организаций и граждан, а регионы будут вправе передавать ему движимое и недвижимое имущество.

Название организации будет предложено выбрать самим детям, его закрепит съезд движения.

Принятый закон-спутник дает возможность движению участвовать в профилактике правонарушений несовершеннолетних и безнадзорности.

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