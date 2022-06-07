Госдума приняла в I чтении законопроект о создании движения «Большая перемена»

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании в РФ движения детей и молодежи «Большая перемена». Об этом свидетельствуют данные на сайте системы обеспечения законодательной деятельности 7 июня.

«Деятельность движения основывается на принципах добровольности участия в движении, равенстве прав участников движения и учете их индивидуальных особенностей, открытости, непрерывности и систематичности деятельности движения, а также ее преемственности по отношению к участникам движения разных возрастов», — уточняется в документе.

За активность предусмотрены меры поощрения в виде дополнительного образования и путевок в детские лагеря. Участниками смогут стать все дети с шести лет. Организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые-наставники.

Кроме того, структура движения будет включать региональные, местные и первичные отделения, формируемые в каждом субъекте, муниципалитете в образовательных учреждениях.

1 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодежное движение в России. Он подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по самым разным направлениям. Российский лидер отметил, что мнение самих детей и их предложения имеют ключевое значение при создании движения.

19 мая в Госдуму внесли законопроект о российском движении молодежи и детей «Большая перемена». В пояснительной записке сообщалось, что целями движения являются содействие проведению государственной политики по вопросам детей и молодежи, участие в воспитании детей, их профориентации, организации досуга, создание среды для их самореализации, а также подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе.

В тот же день первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что идеологию нового российского движения «Большая перемена» определят сами дети, взрослые им будут помогать. По его словам, подписи под внесенным в Госдуму проектом закона о движении детей и молодежи «Большая перемена» поставили представители всех партий.