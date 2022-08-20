Проукраинские активисты устроили драку на кинофестивале в Лейпциге

В Германии проукраинские активисты устроили драку во время показа фильма американского режиссера Оливера Стоуна о Майдане «Украина в огне». Об этом в пятницу, 19 августа, сообщила газета Der Spiegel.

Отмечается, что инцидент произошел на кинофестивале в Лейпциге.

По данным издания, члены немецко-украинской группы художников Óstov Collective таким образом выразили свое неудовлетворение пророссийской позицией в фильме.

В полиции уточнили, что никто не пострадал. При этом в отношении активистов ведется расследование по факту покушения на нанесения телесных повреждений.

Ранее, 6 августа, сообщалось, что национальная полиция Испании задержала на территории страны четверых членов украинской преступной группировки, занимавшейся вымогательством денег у своих соотечественников.

По информации правоохранителей, украинская преступная группировка применяла насилие для совершения грабежей, а также занималась распространением наркотиков.

До этого, 29 мая, глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал депортировать из страны украинцев, избивших таксистов в Вене. Известно, что драка произошла между молодыми людьми на автомобилях с украинскими номерами и местными водителями такси из-за парковочного места. Один из пострадавших таксистов был госпитализирован в больницу с серьезной травмой головы.