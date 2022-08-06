В Испании задержали грабивших соотечественников украинцев

Национальная полиция Испании задержала на территории страны четверых членов украинской преступной группировки, занимавшейся вымогательством денег у своих соотечественников.

«Агенты нацполиции задержали четырех человек, которые, предположительно, составляли преступную группу украинского происхождения, занимавшуюся вымогательством соотечественников», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, украинская преступная группировка применяла насилие для совершения грабежей, а также занималась распространением наркотиков.

Расследование началось еще в мае текущего года, когда полиция Испании узнала об ограблении трех украинских беженок в городе Бенидорм. Тогда преступники надели на них наручники и заклеили им рты изолентой. Ход расследования этого грабежа позволил правоохранителям установить, что грабители входили в состав преступной сети, занимавшейся вымогательством у своих же соотечественников, а также планированием и осуществлением наркоторговли.

Нацполиции Испании также удалось определить структуру преступной организации и идентифицировать человека, поселившегося в провинции Малага, который руководил, организовывал и координировал остальных членов группировки, проживавших в Мадриде.

«Когда вся информация была собрана, агенты установили соответствующий механизм, кульминацией которого стал арест четырех человек — трех в Мадриде и одного в Малаге, а также проведение обысков. У них были изъяты предметы, непосредственно связанные с ограблением, такие как симулированное огнестрельное оружие, балаклавы, уздечки, кандалы, боеприпасы, аппаратура передачи раций, более €20 тыс. наличными», — говорится в сообщении.

В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу в ожидании суда.

29 мая глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал депортировать из страны украинцев, избивших таксистов в Вене. Известно, что драка произошла между молодыми людьми на автомобилях с украинскими номерами и местными водителями такси из-за парковочного места. Один из пострадавших таксистов был госпитализирован в больницу с серьезной травмой головы.

4 апреля сообщалось, что в Афинах во время автопробега в поддержку России группа украинцев напала на машину, где находился ребенок, семилетняя девочка получила травмы. Как добавила мама девочки, полицейские при этом видели происходящее, однако не пытались остановить нападавших.