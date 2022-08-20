Солдаты ВСУ сдались в плен после переписки с Народной милицией ДНР
Одно из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалось в плен после переписки в Telegram. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщили в первом корпусе Народной милиции (НМ) ДНР.
Отмечается, что инцидент произошел в населенном пункте Зайцево. Украинские генералы отправили их неподготовленными и плохо вооруженными. Украинские боевики приняли решение выбрать жизнь, поэтому воспользовались предложением НМ ДНР и добровольно сдали оружие.
При этом артиллерия третьей бригады НМ ДНР сначала нанесла сокрушительные удары по укреплениям, а затем в Telegram отправили предложение сдаться.
«В результате целое подразделение ВСУ сложило оружие и сдалось, а его позиции перешли под контроль Народной милиции ДНР», — говорится в сообщении.
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