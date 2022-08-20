Российские десантники взяли в плен разведгруппу ВСУ

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую угодили вооруженные формирования Украины (ВФУ). Об этом в субботу, 20 августа, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что десантники задержали и взяли в плен разведывательную группу ВСУ, передвигавшуюся на бронированном автомобиле, а затем огнем из вооружения БМД-4М уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.

По данным оборонного ведомства, часть личного состава ВСУ панически бежала, противнику был нанесен значительный урон. При этом не было допущено потерь среди личного состава десантников.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что российские десантники в процессе ведения разведки установили местоположение и осуществили захват опорного пункта ВФУ. Российские военные успешно выполнили задачу по освобождению территории, уничтожив две единицы бронетехники и свыше десяти националистов.

До этого, 26 июля, подразделения Воздушно-десантных войск в процессе освобождения поселков от украинских боевиков уничтожили большое количество вражеской техники и личного состава. Успешно выполненные задачи по ликвидации боевых точек противника в условиях городской застройки проводились при поддержке снайперов и крупнокалиберных пулеметов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

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