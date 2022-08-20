Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья сообщили о двух сбитых ракетах ВСУ
Экономика
Страны ЕАЭС сократили до 21% использование доллара во взаиморасчетах
Мир
Две японские компании подписали контракты на покупку СПГ с «Сахалина-2»
Мир
Пушков высмеял решение Канады бросить Европу «на произвол судьбы»
Мир
CNN узнал о смягчении условий Ирана для восстановления ядерной сделки
Мир
Немецкой компании SEFE потребуется более €5 млрд для замены газа из РФ
Мир
Киссинджер призвал завершить конфликт на Украине переговорами
Мир
Солдаты ВСУ сдались в плен после переписки с Народной милицией ДНР
Мир
Российские ПВО отразили ракетную атаку на Каховскую ГЭС со стороны ВСУ
Мир
Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству
Мир
В Аргентине отчисленный кадет напал с ножом на бывших сокурсников
Мир
Минобороны заявило о срыве Киевом подготовки к учебному году на Украине
Сюжет:

Российские десантники взяли в плен разведгруппу ВСУ

Минобороны: российские десантники задержали и взяли в плен разведгруппу ВСУ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Подразделения Воздушно-десантных войск РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса захватили выгодный рубеж и устроили засаду, в которую угодили вооруженные формирования Украины (ВФУ). Об этом в субботу, 20 августа, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что десантники задержали и взяли в плен разведывательную группу ВСУ, передвигавшуюся на бронированном автомобиле, а затем огнем из вооружения БМД-4М уничтожили колонну бронетанковой техники противника, которая выдвигалась в сторону позиций подразделений ВДВ.

Против «первого атамана»: куда приведет конфликт Зеленского с военными
В Киеве пытаются ослабить политических соперников

По данным оборонного ведомства, часть личного состава ВСУ панически бежала, противнику был нанесен значительный урон. При этом не было допущено потерь среди личного состава десантников.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что российские десантники в процессе ведения разведки установили местоположение и осуществили захват опорного пункта ВФУ. Российские военные успешно выполнили задачу по освобождению территории, уничтожив две единицы бронетехники и свыше десяти националистов.

До этого, 26 июля, подразделения Воздушно-десантных войск в процессе освобождения поселков от украинских боевиков уничтожили большое количество вражеской техники и личного состава. Успешно выполненные задачи по ликвидации боевых точек противника в условиях городской застройки проводились при поддержке снайперов и крупнокалиберных пулеметов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022