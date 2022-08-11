Российские десантники осуществили захват опорного пункта ВФУ

Российские десантники в процессе ведения разведки установили местоположение и осуществили захват опорного пункта вооруженных формирований Украины (ВФУ). Кадры выполнения боевой задачи в рамках российской спецоперации в четверг, 11 августа, показало Министерство обороны России.

Командир разведчиков, получив сведения об опорном пункте противника, незамедлительно принял решение выбить националистов с занимаемых позиций. Наступление десанта осуществлялось при огневой поддержке боевой машины БМД-2К-АУ и противотанкового ракетного комплекса.

В итоге российские военные успешно выполнили задачу по освобождению территории, уничтожив две единицы бронетехники и свыше десяти националистов.

Ранее, 26 июля, подразделения Воздушно-десантных войск в процессе освобождения поселков от украинских боевиков уничтожили большое количество вражеской техники и личного состава. Успешно выполненные задачи по ликвидации боевых точек противника в условиях городской застройки проводились при поддержке снайперов и крупнокалиберных пулеметов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской республик.

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