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Украинский пленный закрыл собой бойца «Сомали» при артобстреле со стороны ВФУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинский пленный погиб, прикрывая бойца батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики, после артобстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Боец батальона с позывным Философ участвовал в зачистке Песок и рассказал 13 августа подробности операции военному корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину.

«Это был самый первый пленный, который сдался, когда мы зашли. Он никакого сопротивления не оказал, он был сам из Украинска — это недалеко от Песок. Он рассказал, что его призвали, сам шахтер, не хотел воевать. Мы с ним пообщались, говорим: «Всё нормально, тебя никто трогать не будет, вернешься домой после всей спецоперации». Собрались его выводить. По рации доложили, что взяли еще одного пленного, мы решили его дождаться, чтобы туда-сюда не ходить, поле опасное. Подлетает «птичка» [коптер]. Начинается артобстрел. И этот боец закрывает нашего паренька, очень молодого. Пленный получил многочисленные осколочные ранения брюшной полости. Он погиб и спас нашего бойца», — рассказал он.

По словам Философа, погибшего звали Михаил, и ему было 27 лет. Собеседник уточнил, что смерть наступила не сразу: после ранения пленному не смогли оказать помощь из-за непрекращающегося артобстрела.

Боевиков Украины обнаружили в одном из окопов, после чего их взяли в плен. Украинские националисты вели слежку с коптеров за украинскими военнопленными. Артобстрел ВФУ начали после того, как пленные оказались на хорошо просматриваемом участке.

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«Мы их выводили. Там постоянно летают «птички», коптеры эти, не продохнуть — по две, по три штуки летают. Они [ВФУ], конечно, видели, что мы их [пленных] выводим», — рассказал Философ.

Ранее днем в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых украинские боевики сдались в плен. Среди них были раненые, которым оказали первую помощь. На видео можно увидеть, как одному из пострадавших обрабатывают рану на шее.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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