Украинские военные в поселке Пески сдались в плен, бойцы батальона «Сомали» Донецкой Народной Республики (ДНР) оказали им первую помощь. Кадры события 13 августа оказались в распоряжении «Известий».

На записи видно, что военные обнаружили в одном из окопов группу солдат вооруженных сил Украины (ВСУ). Они сдались в плен российской стороне. По словам украинских военных, командование перебросило их на эти позиции для усиления.

Сложившим оружие военнослужащим раздали бутылки с водой. Среди украинских бойцов были раненые. Им оказали первую помощь. На кадрах можно увидеть, как одному из пострадавших обрабатывают рану на шее.

«Спасибо за помощь, он мой друг», — поблагодарил один из солдат ВСУ.

Еще одного украинского военнослужащего обнаружили в блиндаже едва живым, его кожа почти полностью была покрыта ожогами. Бойцы «Сомали» промыли ему глаза на обгоревшем лице и помогли эвакуироваться.

Когда батальон начал выводить сдавшихся в плен из окопа, украинская сторона, узнав о планируемой эвакуации, открыла огонь по своим же. На видеозаписи слышно, как бойцы «Сомали» командуют солдатам ВСУ укрыться в блиндаже, чтобы спастись.

«В лисью нору, все в блиндаж, все в блиндаж! Пацаны, не стойте тут, заходите, аккуратно, с Богом, всё нормально будет», — прокричали за кадром бойцы батальона.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что поселок Пески под Донецком полностью освобожден.

До этого, 5 августа, о том, что поселок находится под контролем союзных сил, заявил замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка народной милиции ДНР Илья Емельянов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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