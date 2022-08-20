МИД заявило о переходе России от SWIFT на более защищенные механизмы

Россия нуждается в переходе от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации. Об этом рассказал 20 августа замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«В любом случае исходим из необходимости постепенного перехода от SWIFT на защищенные от внешнего давления механизмы передачи финансовой информации, для чего активно развиваем Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — приводит его слова ТАСС.

Панкин назвал соответствующую меру вынужденной, поскольку сегодня российские банки и их клиенты сталкиваются с проблемами при выполнении международных платежей.

Замминистра заявил, что от непоследовательных «партнеров» уже можно ожидать каких угодно «блестящих» идей. Он добавил, что западные страны сами себя лишают возможности рассчитываться за жизненно необходимые товары и услуги из России.

До этого Панкин в интервью указал на планы Москвы уйти от «токсичных» доллара и евро.

Как рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях 28 июля, представители банков, которые до сих пор проводят SWIFT-переводы, сообщили об увеличении их длительности в 3–5 раз. Увеличение сроков объясняется усилением контроля со стороны иностранных банков-контрагентов. При этом, единственной альтернативой россиянам остались переводы без открытия счета.

Ранее, 16 июля, помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов» заявил, что Россия постарается избавиться от необходимости в SWIFT. Он акцентировал внимание на том, что данная задача является ключевой на сегодняшний день.

Кроме того, он спрогнозировал, что экономика России выйдет на определенные «положительные тренды» к концу этого года. Так, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются, кредитные портфели банков подрастают, а в самые тяжелые периоды апреля и мая они даже снижались.

Евросоюз (ЕС) отключил от межбанковской системы ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против России. Помимо российских банков под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ограничения начали действовать с 14 июня.

Впервые угроза отключения России от SWIFT появилась в 2014 году. Тогда начались разработки СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами.