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Эксперты рассказали об увеличении длительность SWIFT-переводов в РФ

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Представители банков, которые до сих пор проводят SWIFT-переводы, сообщили об увеличении их длительности в 3–5 раз. Операция идет в среднем от трех до пяти дней, а в некоторых случаях — до трех недель, рассказали «Известиям» в крупнейших кредитных организациях.

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Там пояснили, что увеличение сроков объясняется усилением контроля со стороны иностранных банков-контрагентов. Единственной альтернативой россиянам остались переводы без открытия счета.

«Трудности в осуществлении операций связаны только с тем, что западные банки часто запрашивают дополнительную информацию по переводу. Например, его цель, даже если это перечисление родственнику, или уточняют взаимоотношения между отправителем и получателем. Кроме того, некоторые переводы стали возвращаться из банков Европы и США с указанием «невозможно зачислить на счет получателя из-за внутренней политики банка», — рассказал директор департамента банковских операций и обслуживания платежных карт банка «Ренессанс Кредит» Михаил Лейтес.

Помимо SWIFT, перевести деньги можно через системы «Золотая корона», «Юнистрим», «Контакт», напомнил аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, главный минус этих вариантов — ограниченный список стран, куда отправляют деньги из РФ.

К тому же этот список часто меняется, и надо дополнительно уточнять, куда с помощью того или иного сервиса можно отправить средства. Также нет гарантии, что перевод не отклонят, при этом комиссия за него в любом случае не возвращается, подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Медленно, не верно: SWIFT-переводы россиян идут втрое дольше»

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