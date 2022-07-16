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Орешкин заявил о невостребованности SWIFT для России в будущем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия постарается избавиться от необходимости в SWIFT. Об этом 16 июля заявил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов».

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«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, что в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача», — сказал он, акцентируя внимание на том, что приоритетом на данный момент является максимально комфортная внешняя экономическая деятельность.

Орешкин полагает, что мир пользовался долларом и евро, потому что это было удобно, по привычке.

«Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут», — отметил он, подчеркнув, что необходимо будет придумать такие механизмы, которые будут упрощать процесс.

Он также спрогнозировал, что экономика России выйдет на определенные «положительные тренды» к концу этого года. Так, объемы кредитования увеличиваются, процентные ставки снижаются, кредитные портфели банков подрастают, а в самые тяжелые периоды апреля и мая они даже снижались. Он считает, что все это указывает на то, что «маховик экономики заработал».

29 июня сообщалось, что более 70 иностранных банков из 12 стран присоединилось к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений (СПФС) — присоединились 52 иностранные организации из 12 стран.

Евросоюз (ЕС) отключил от межбанковской системы ряд российских банков, в числе которых Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, в рамках шестого пакета санкций против России. Помимо российских банков под санкции попал Белорусский банк развития и реконструкции. Ограничения начали действовать с 14 июня.

В банках, в свою очередь, заявили, что отключение от системы существенно не повлияет на их работу, так как финансовые организации были готовы к подобному развитию событий.

Впервые угроза отключения России от SWIFT появилась в 2014 году. Тогда начались разработки СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнерами.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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