Путин отметил роль выборов в развитии демократической системы в РФ

Предстоящие выборы будут способствовать развитию демократической системы в России. Об этом 19 августа заявил президент РФ Владимир Путин.

«Для того, чтобы чувствовать себя уверенно, прежде всего, нужно иметь крепкий тыл, а это значит, надежную, развивающуюся, демократическую политическую систему. И выборы, надеюсь, будут этому способствовать, даже не сомневаюсь», — сказал он на встрече с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Путин добавил, что ко всем кандидатам, которые идут на осенние выборы в России, должно быть объективное отношение. Он отметил, что среди кандидатов, которым было отказано в регистрации, есть представители различных партий, в том числе правящей «Единой России».

Председатель ЦИК, в свою очередь, подчеркнула, что прозрачность и открытость избирательной системы в России на порядок выше, чем в недружественных странах, которые считают себя демократичными.

«Но поскольку мы главный «экзамен» держим перед нашим избирателем, конечно, наша основная цель остается очень актуальной — от выборов к выборам повышать доверие и к самим выборам, и непосредственно к избирательной системе. Поскольку это является залогом легитимности и, как следствие, стабильности в стране», — добавила Памфилова.

На встречу с Путиным она пришла с брошкой в виде буквы Z, приколотой к лацкану пиджака.

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