Боевики националистического формирования «Кракен» расстреляли 100 отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной, бригады покинувших свои позиции», — заявил он.

По его словам, отступление ВСУ было вызвано наступательными действиями союзных сил в Харьковской области 14 августа. В этот день подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ были разгромлены в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций.

8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении. Это произошло в результате уничтожения точечными ударами российских войск пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников.

31 июля, стало известно, что в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в Харькове потери противника составили до 350 националистов.

30 июля Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации «Кракена» в районе Богодухова Харьковской области, уничтожив более 30 нацистов и десяти единиц военной техники.

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