Минобороны сообщило о расстреле 100 отступающих бойцов ВСУ членами «Кракена»
Боевики националистического формирования «Кракен» расстреляли 100 отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной, бригады покинувших свои позиции», — заявил он.
По его словам, отступление ВСУ было вызвано наступательными действиями союзных сил в Харьковской области 14 августа. В этот день подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ были разгромлены в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций.
8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении. Это произошло в результате уничтожения точечными ударами российских войск пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников.
31 июля, стало известно, что в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в Харькове потери противника составили до 350 националистов.
30 июля Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации «Кракена» в районе Богодухова Харьковской области, уничтожив более 30 нацистов и десяти единиц военной техники.
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