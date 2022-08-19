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Минобороны сообщило о расстреле 100 отступающих бойцов ВСУ членами «Кракена»

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Боевики националистического формирования «Кракен» расстреляли 100 отступающих бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Для пресечения паники и устрашения личного состава ВСУ националисты вооруженного формирования «Кракен» показательно расстреляли 100 военнослужащих 58-й мотопехотной, бригады покинувших свои позиции», — заявил он.

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По его словам, отступление ВСУ было вызвано наступательными действиями союзных сил в Харьковской области 14 августа. В этот день подразделения 58-й мотопехотной бригады ВСУ были разгромлены в районе населенного пункта Уды. Под натиском российских войск остатки соединения сбежали с удерживаемых позиций.

8 августа в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на харьковском направлении. Это произошло в результате уничтожения точечными ударами российских войск пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников.

31 июля, стало известно, что в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» в Харькове потери противника составили до 350 националистов.

30 июля Конашенков сообщил, что российские военные высокоточными ракетами «Искандер» нанесли удар по пункту временной дислокации «Кракена» в районе Богодухова Харьковской области, уничтожив более 30 нацистов и десяти единиц военной техники.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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