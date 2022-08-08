В Минобороны РФ заявили об утрате нацформированием «Кракен» боеспособности

Нацформирование «Кракен» утратило боеспособность на Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами российскими войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наемников. Об этом 8 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Также он рассказал, что районе Харькова ракетами воздушного базирования поражены пункты временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины. Ликвидированы до 150 украинских военнослужащих.

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников.

Конашенков 31 июля сообщил, что в Харькове Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории техникума имени Морозова. Тогда он отметил, что безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов. Также были ликвидированы 11 единиц военной техники.

По данным министерства обороны России на 8 августа, с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса российскими военными уничтожено: 263 самолета, 145 вертолетов, 1708 беспилотников, 4269 танков и других боевых бронированных машин, 363 зенитных ракетных комплекса, 3276 орудий полевой артиллерии и минометов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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