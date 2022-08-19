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Эксперт назвал возможным отключение всех смартфонов в России

Эксперт Кусков назвал реальным сценарием отключение всех смартфонов в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Сценарий с отключением всех смартфонов в России является реальным. Об этом заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, комментируя «Известиям» слова председателя Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Натальи Касперской, которая предупредила о соответствующем риске.

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«Это действительно реально. Смартфоны работают под операционной системой, а ей владеет Google, если мы говорим про Android, поэтому ее можно отключить. В этом нет ничего нового. Отключить можно любой смартфон, который подключен к интернету, а если он не подключен, тогда не понятно, зачем вообще нужен смартфон. Единственное, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя, это создать свой собственный смартфон и операционную систему», — подчеркнул эксперт.

О возможности отключения всех смартфонов в РФ Касперская заявила накануне, 18 августа. По ее словам, такой сценарий возможен в рамках кибервойны, развернутой странами Запада. При этом специалист отметила, что такой исход не подразумевает полного обрушения инфраструктуры — при желании граждане могут использовать другие способы связи. Как подчеркнула Касперская, чтобы снизить негативные последствия подобного сценария необходимо сделать упор на импортозамещение.

В июне спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрия Песков оценил возможность отключить РФ от глобального интернета. По его словам, подобный сценарий является маловероятным, при этом на такой случай у российского правительства есть план действий.

Тогда же глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в случае отключения России от европейских точек обмена интернет-трафиком РФ перенаправит потоки через Азию.

В мае зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна. По его словам, количество участников кибератак на российскую инфраструктуру превышает 100 тыс. человек.

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