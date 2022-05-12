В Сбербанке рассказали о масштабной кибервойне против России

Зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек.

Он пояснил, что Сбербанк с конца февраля находится под непрерывными кибератаками. По словам зампредседателя правления банка, одна из наиболее мощных была зафиксирована и успешно отражена 6 мая.

«С момента начала специальной военной операции Сбербанк находится под непрерывными кибератаками и регулярно фиксирует повышенную активность хакеров. Одна из наиболее мощных зафиксирована 6 мая, и ее мощность достигала более 400 Gbps, вредоносный трафик был сгенерирован ботнетом, состоящим из более чем 27 тыс. устройств. Атака успешно отражена и никак не повлияла на доступность ресурсов банка», — заявил Кузнецов.

Он отметил, что банк активно борется с деятельностью хакеров.

«Центр киберзащиты Сбербанка в режиме 24/7 ведет анализ киберугроз и оперативно реагирует на них. Банк ежедневно фиксирует до нескольких десятков одновременных DDoS-атак, — указал топ-менеджер.

9 мая сервис видеохостинга Rutube подвергся мощной кибератаке, зайти на платформу стало невозможно. Позже отмечалось о локализации инцидента и проведении восстановительных работ. Работу видеосервиса Rutube восстановили 11 мая. Ранее в этот день сообщалось, что команда специалистов, которая работает над восстановлением видеохостинга, уже завершила первый этап работ. Также 11 мая хакерская группировка Anonymous призналась в совершении мощной кибератаки на российский Rutube, однако не привела доказательств.

Накануне в Минцифры сообщили, что на сайты органов власти РФ осуществляются масштабные кибератаки. Ведомство организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам.

В Минцифры добавили, что раньше мощность атак в пиковые моменты достигала 500 Гб, сейчас — до 1 Тб.

23 марта в пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями.

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские посольства за границей сталкиваются с невиданными кибератаками.