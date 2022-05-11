Гендиректор RuTube заявил о завершении первого этапа восстановления платформы

Команда специалистов, которая работает над восстановлением видеохостинга Rutube после мощной кибератаки, уже завершила первый этап работ. Об этом в среду, 11 мая, сообщили в официальном Telegram-канале сервиса со ссылкой на гендиректора Александра Моисеева.

«Мы успешно завершили первый этап восстановления функционала платформы и намерены запустить видеохостинг сегодня. В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость», — сообщил Моисеев.

Также проведение работ прокомментировал директор экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексей Новиков. По его словам, в ближайшее время видеохостинг будет выведен во внешний контур. В ходе контрольных мероприятий ведутся восстановление хронологии действий злоумышленников и выявление полного перечня элементов инфраструктуры, затронутых инцидентом.

Ранее в этот же день ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин назвал кибератаку беспрецедентной. При этом, по словам эксперта, для пользователей сервиса случившееся вряд ли чем-то грозит. О последствиях для авторов контента судить сложно, поскольку пока неизвестно, какие именно данные утекли.

За этой кибератакой может стоять определенная хакерская группировка, о чем станет известно по результатам соответствующего расследования.

Rutube подвергся мощной кибератаке 9 мая, зайти на платформу стало невозможно. Позже сообщалось о локализации инцидента и проведении восстановительных работ. В пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву сервиса.

Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.