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Эксперт назвал беспрецедентной кибератаку на Rutube

Эксперт Муртазин назвал беспрецедентной кибератаку на Rutube
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин в среду, 11 мая, назвал беспрецедентной кибератаку на российский сервис видеохостинга Rutube.

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При этом, по словам эксперта, для пользователей сервиса случившееся вряд ли чем-то грозит. О последствиях для авторов контента судить сложно, поскольку пока неизвестно, какие именно данные утекли.

«С какой скоростью Rutube будет решать проблемы, непонятно, это беспрецедентно для сервиса такого уровня. Если говорить глобально, то счет идет уже на дни, а не на часы. Обычно такие проблемы решаются за несколько часов», — отметил Муртазин в беседе с «Известиями».

В свою очередь, руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов указал на то, что подобные атаки могут повториться и в отношении других российских сервисов.

Он также ответил на вопрос о том, можно ли считать случившееся централизованной атакой на Rutube.

«Фактически любой интернет-сервис находится под угрозой кибератак. Не совсем понятен термин «централизованная атака». Если речь о целенаправленной атаке, вероятно, да, злоумышленники действовали прицельно, а не случайно выбирая объект атаки. Тем не менее, повторюсь, вряд ли какой-то сервис может чувствовать себя в полной безопасности в отношении кибератак», — подчеркнул Ульянов.

По его словам, за этой кибератакой может стоять определенная хакерская группировка, о чем станет известно по результатам соответствующего расследования.

Rutube подвергся мощной кибератаке 9 мая, зайти на платформу стало невозможно. Позже сообщалось о локализации инцидента и проведении восстановительных работ. В пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву видеосервиса.

Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.

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