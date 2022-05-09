Rutube подвергся мощной кибератаке, зайти на платформу пока невозможно. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале видеохостинга.

«Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до RUTUBE. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке», — сообщалось в семь утра понедельника, 9 мая, в Telegram-канале «RUTUBE вещает».

Позже отмечалось о локализации инцидента и проведении восстановительных работ, однако «сколько времени займет процесс восстановления, станет понятно в ближайшее время».

«Специалисты локализовали инцидент, в данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности. О сроках восстановления видеосервиса сообщим в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале появилась запись о том, что «третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе».

«Сейчас ведутся работы по восстановлению инфраструктуры видеоотдачи», — уточнялось в Rutube.

23 марта сообщалось, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями. Специалисты советуют защищать свои компьютерные устройства антивирусными приложениями последних версий, а также использовать технологии, которые будут автоматически проверять вложения во входящих электронных письмах.