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Rutube не работает больше суток после кибератаки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сервис видеохостинга Rutube недоступен уже более суток после кибератаки 9 мая, но его исходный код цел, сейчас идет восстановление данных баз на части серверов. Об этом 10 мая сообщил Telegram-канал «Rutube вещает».

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По данным компании, на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.

«Однако мрачные прогнозы не имеют ничего общего с настоящим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела», — заверил технический директор Rutube Андрей Литвинов.

В настоящее время специалисты восстанавливают сегменты файловой системы удаленных сред и баз.

Rutube подвергся мощной кибератаке 9 мая, зайти на платформу стало невозможно. Позже отмечалось о локализации инцидента и проведении восстановительных работ.

Позже в Telegram-канале Rutube появилась запись о том, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву видеосервиса.

23 марта сообщалось, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями.

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