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Видеосервис Rutube снова заработал

Работу Rutube восстановили после масштабной хакерской атаки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Работу видеосервиса Rutube восстановили 11 мая после масштабной хакерской атаки. Пользователи снова могут пользоваться всеми опциями на сайте видеохостинга, заработали и приложения для iOS и Android.

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Ранее в этот день сообщалось, что команда специалистов, которая работает над восстановлением видеохостинга, уже завершила первый этап работ. Также 11 мая хакерская группировка Anonymous призналась в совершении мощной кибератаки на российский Rutube, однако не привела доказательств.

После взлома видеохостинга 9 мая в пресс-службе Rutube подчеркнули, что третьи лица не получили доступ к видеоархиву сервиса. Также сообщалось, что исходный код Rutube цел, однако на восстановление потребуется больше времени, чем предполагали инженеры.

23 марта в пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями. Специалисты советуют защищать свои компьютерные устройства антивирусными приложениями последних версий, а также использовать технологии, которые будут автоматически проверять вложения во входящих электронных письмах.

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