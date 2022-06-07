Россия заявила о готовности к отключению провайдеров от точки обмена в ЕС

В случае отключения России от европейских точек обмена интернет-трафиком РФ перенаправит потоки через Азию. Об этом 7 июня заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Как напомнил глава Минцифры, были один или два инцидента с отключением российских операторов. Однако в настоящее время на европейском направлении обмен трафиком идет.

«У нас есть план «Б»: через другую сторону в случае полного отключения в Европе российских операторов от международных точек обмена трафиком перенаправить трафик через Азию», — пояснил он на форуме «CNews Forum Кейсы 2022».

По его словам, такой план есть у «Ростелекома» как у главного магистрального оператора.

12 марта лондонская биржа интернета LINX заявила об отключении ключевых провайдеров России «Мегафона» и «Ростелекома». Источник «Известий» в отрасли связи подтвердил эту информацию, пояснив, что это не повлияет на скорость интернета в России.

В пресс-служба «Ростелекома» также подчеркнули, что отключение никак не отразится на работе с российскими интернет-ресурсами.

7 марта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опровергло сообщение о намерении отключить Россию от интернета. Как отметили в ведомстве, до 11-го числа правительство поручило всем госсайтам и сервисам лишь перейти на использование российской системы доменных имен, отказаться от иностранных хостингов и счетчиков посещаемости сайтов. Это нужно для защиты ресурсов от кибератак и возможности отключения извне.