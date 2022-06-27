Песков заявил о невозможности отключения РФ от глобального интернета

Вероятность того, что россияне останутся без доступа к глобальной интернет-сети, крайне мала. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

«Отключить Россию от глобального интернета практически невозможно», — сказал он «РИА Новости».

Кроме того, еще на полях ПМЭФ-2022 Песков отметил, что, даже если произойдет что-то подобное, у правительства есть план действий.

«Локальные ресурсы работать будут, а коннекторы к мировому интернету мы достроим. Но повторения ситуации 1991-го года, когда домен su управлялся финским студентом из Хельсинки, у нас уже не будет», — заверил он.

Ранее, 7 июня, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в случае отключения России от европейских точек обмена интернет-трафиком РФ перенаправит потоки через Азию. Также он упомянул, что инциденты с отключением уже случались раньше, однако в настоящее время на европейском направлении обмен трафиком идет.

В свою очередь, 26 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс призвал не лишать россиян свободного доступа к информации в Сети

12 марта лондонская биржа интернета LINX заявила об отключении ключевых провайдеров России «Мегафона» и «Ростелекома». Источник «Известий» в отрасли связи подтвердил эту информацию, пояснив, что это не повлияет на скорость интернета в России.

В пресс-служба «Ростелекома» также подчеркнули, что отключение никак не отразится на работе с российскими интернет-ресурсами.

7 марта Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опровергло сообщение о намерении отключить Россию от интернета. Как отметили в ведомстве, до 11-го числа правительство поручило всем госсайтам и сервисам лишь перейти на использование российской системы доменных имен, отказаться от иностранных хостингов и счетчиков посещаемости сайтов. Это нужно для защиты ресурсов от кибератак и возможности отключения извне.

Также в начале марта международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отказал Украине в ее запросе на блокировку создания новых русских доменов и отключение DNS-серверов в России. В организации подчеркнули, что их миссия не предполагает применение мер наказания, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета.