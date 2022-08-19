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Россиян предупредили о риске отключения всех смартфонов в стране

Разработчик Касперская: в России могут быть отключены все смартфоны
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Все смартфоны в России могут быть отключены в рамках «кибервойны», развернутой странами Запада. На это указала председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

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«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить всё, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», — сказала она в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

При этом специалист отметила, что такой сценарий не подразумевает полного обрушения инфраструктуры — при желании граждане могут использовать другие способы связи.

Чтобы снизить негативные последствия подобного сценария необходимо сделать упор на импортозамещение, добавила Касперская.

В июне спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрия Песков оценил возможность отключить РФ от глобального интернета. По его словам, подобный сценарий является маловероятным, при этом на такой случай у российского правительства есть план действий. В свою очередь, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил «Известиям», отключение России от интернета невыгодно зарубежным странам.

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