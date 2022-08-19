Россиян предупредили о риске отключения всех смартфонов в стране

Все смартфоны в России могут быть отключены в рамках «кибервойны», развернутой странами Запада. На это указала председатель Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить всё, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», — сказала она в интервью «Звезде» на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022».

При этом специалист отметила, что такой сценарий не подразумевает полного обрушения инфраструктуры — при желании граждане могут использовать другие способы связи.

Чтобы снизить негативные последствия подобного сценария необходимо сделать упор на импортозамещение, добавила Касперская.

В июне спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрия Песков оценил возможность отключить РФ от глобального интернета. По его словам, подобный сценарий является маловероятным, при этом на такой случай у российского правительства есть план действий. В свою очередь, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил «Известиям», отключение России от интернета невыгодно зарубежным странам.