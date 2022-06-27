Эксперт назвал невыгодным для Запада отключение России от интернета

Отключение России от интернета невыгодно зарубежным странам. Об этом 27 июня заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, комментируя «Известиям» слова спецпредставителя президента РФ по цифровизации Дмитрия Пескова о невозможности отключить РФ от глобального интернета.

«Я думаю, что вероятность отключения России от глобального интернета небольшая. Хотя сейчас может быть всё что угодно. Но самое главное, что отключение России от интернета невыгодно самим зарубежным странам. Потому что это значит, что российские пользователи не будут иметь доступа к альтернативному мнению со стороны», — считает Кусков.

Ранее в этот день Песков назвал маловероятным сценарий, при котором россияне остались бы без доступа к глобальной интернет-сети. Вместе с тем он указал, что, даже если произойдет что-то подобное, у правительства есть план действий.

Ранее, 7 июня, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что в случае отключения России от европейских точек обмена интернет-трафиком РФ перенаправит потоки через Азию. Также он упомянул, что инциденты с отключением уже случались раньше, однако в настоящее время на европейском направлении обмен трафиком идет.

При этом до этого, 26 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс призвал не лишать россиян свободного доступа к информации в Сети.