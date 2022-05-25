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Госдеп призвал не отключать Россию от интернета

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Фото: depositphotos.com
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Соединенные Штаты призывают ответственные организации не устраивать массовые отключения интернета в России, чтобы у граждан страны был свободный доступ к информации в Сети. Об этом заявил в среду, 25 мая, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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Прайс уточнил, что в Белом доме должны делать «всё возможное, чтобы информационная среда в России… не ограничивалась».

«Именно поэтому мы призываем ответственные стороны не устраивать так называемые интернет-блэкауты, чтобы обеспечить поток информации в РФ», — сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Кроме того, пресс-секретарь Госдепа прокомментировал возможное подписание соглашения по кибербезопасности между Россией и Штатами.

По мнению Прайса, РФ не проявила себя как «ответственный субъект киберпространства», более того, пресс-секретарь «предостерег страны от заключения подобных соглашений» с Россией.

При этом 18 мая сообщалось, что американские власти в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с Кремлем по теме обсуждения вопросов информационной безопасности.

Ранее, 12 мая, зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что России объявлена кибервойна, в которой количество участников кибератак превышает 100 тыс. человек.

9 мая сервис видеохостинга Rutube подвергся мощной кибератаке, зайти на платформу стало невозможно. Позже отмечалось о локализации инцидента и проведении восстановительных работ. Работу видеосервиса Rutube восстановили 11 мая.

Хакерская группировка Anonymous призналась в совершении мощной кибератаки на российский Rutube, однако не привела доказательств.

Накануне в Минцифры сообщили, что на сайты органов власти РФ осуществляются масштабные кибератаки. Ведомство организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам.

23 марта в пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что с конца февраля на устройства российских пользователей участились кибератаки с использованием программ удаленного доступа. Зачастую злоумышленники используют рассылки по электронной почте с вредоносными вложениями.

В начале марта международный регулятор в сфере доменных имен и IP-адресов ICANN отказал Украине в ее запросе на блокировку создания новых русских доменов и отключение DNS-серверов в России. В организации подчеркнули, что их миссия не предполагает применение мер наказания, введение санкций или ограничение доступа к сегментам интернета.

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