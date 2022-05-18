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Белый дом прекратил взаимодействие с Кремлем по информационной безопасности

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Alex Wong
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Американские власти в одностороннем порядке прекратили взаимодействие с Кремлем по теме обсуждения вопросов информационной безопасности. Об этом 18 мая сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов.

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«Белый дом предсказуемо в одностороннем порядке прекратил взаимодействие с Кремлем и отказался от дальнейшего обсуждения вопросов информационной безопасности», — заявил Храмов, отметив, что подобный шаг со стороны США не стал для России откровением.

Он также указал на неготовность Вашингтона консолидировать усилия для создания глобальной системы обеспечения информационной безопасности.

18 апреля посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

24 марта спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Россия остается открытой к диалогу и сотрудничеству с США по информбезопасности. По его словам, Москва и Вашингтон несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, поэтому Россия предложила американским партнерам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере.

17 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия полгода занималась развитием переговоров с США по темам кибербезопасности и глобальной безопасности, однако в настоящее время Москва не ведет активный переговорный процесс с Вашингтоном. Об этом упоминал и глава МИД РФ Сергей Лавров.

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