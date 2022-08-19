Союзные войска покинули промзону Соледара и вошли в город

Союзные войска 19 августа покинули промышленную зону Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) и вошли в город. В настоящий момент под контролем находится уже несколько улиц, передает Народная милиция Луганской Народной республики (ЛНР).

17 августа официальный представитель Министерства обороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил о том, что в Соледаре в момент доукомплектования 10-й украинской бригады на добровольной основе свои позиции оставили свыше трети мобилизованных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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