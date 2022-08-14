Артиллеристы сообщили об облегчающейся битве с ВФУ под Соледаром

Позиции вооруженных формирований Украины (ВФУ) в городе Соледар Донецкой Народной Республики (ДНР) слабеют. Об этом 14 августа корреспонденту «Известий» Мураду Магомедову заявил военнослужащий второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР), старший наводчик Виталий Мацюк.

По его словам, раньше ВФУ всегда отвечали на огонь, а теперь словно экономят снаряды. Однако нечасто «ответки» всё же прилетают.

«Вчера мы три штуки стрельнули, и сразу прилетело. Мы отстрелялись и сразу в подвал», — рассказал Мацюк.

Военнослужащие, ударив по позициям ВФУ из 152-миллиметровой артиллерийской пушки «Мста» дальностью поражения почти 30 км, устремились в укрытие вместе с журналистами. Как выяснилось, не зря: вскоре украинская армия начала отвечать.

Артиллеристы ЛНР остались ждать новых целей, а съемочная группа направилась в более безопасное место.

Ранее, 11 августа, журналист The New York Times Эндрю Крамер, побывавший на позиции 58-й бригады ВФУ в Бахмуте в ДНР, заявил, что основная часть арсенала украинской армии, несмотря на массовые поставки Киеву артиллерии НАТО, по-прежнему состоит из орудий советских времен. В связи с тем, что боеприпасы к ним истощаются, боевики ВФУ выпускают из каждой пушки не более 20 снарядов в день, отметил он.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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