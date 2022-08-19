Россия предостерегает США от вступления в конфликт на Украине

Россия поддерживает контакт с США по теме Украины, однако Москва не хотела бы, чтобы Вашингтон стал стороной конфликта . Как заявил 19 августа заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, ситуация складывается достаточно острая.

Дипломат отметил, что данная работа ведется на достаточно высоких уровнях эшелонов действующей администрации в Вашингтоне.

«Делается эта работа не только по линии посольств, но и в рамках телефонных контактов. Серьезность момента никто не недооценивает, мы доносим все аспекты этой ситуации, и наши оценки, и наши предупреждения, я надеюсь, по крайней мере, не списываются в архив, а становятся элементом анализа и правильно воспринимаются как сигнал о супертревожном, крайне остром моменте», — отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Заместитель министра иностранных дел также указал, что Москва не хотела бы, чтобы США стали стороной конфликта на Украине, однако Вашингтон, в свою очередь, пока отказывается слышать данные предупреждения.

«Мы не хотим эскалации. Мы хотим избежать ситуации, когда США станут стороной конфликта, но пока мы не видим готовности той стороны по-настоящему глубоко и серьезно воспринимать эти предупреждения», — рассказал Рябков.

Ранее в пятницу глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников, реагируя на новость о том, что Госдеп США предупредил конгресс о проблемах в случае признания РФ спонсором терроризма, заявил, что о налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном пока говорить рано. По мнению депутата, США действуют в своих интересах и в данной ситуации Вашингтону «не хочется впадать в крайности».

В свою очередь старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин 15 августа заявил, что администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией. При этом Зудин отметил, что антироссийские высказывания могут делаться в рамках избирательной кампании, которая идет в США.

17 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что диалог России и США сейчас парализован, происходят только единичные контакты. По его словам, от взаимодействия Вашингтона и Москвы остались крохи, но Россия со своей стороны готова к равноправному диалогу с США по вопросам контроля над вооружениями.

3 августа директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сообщил, что Россия не сможет вернуться к отношениям с США и Европой, которые были до 24 февраля. Он считает, что сложившаяся ситуация дает «уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы дружественного поглощения».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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