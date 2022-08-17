Антонов указал на отсутствие диалога между США и Россией

Диалог России и США сейчас парализован, происходят только единичные контакты. Об этом заявил 17 августа посол России в США Анатолий Антонов.

«Ситуация в отношениях России и США — прискорбная. Все, что создавалось последние годы, разрушено. Я твердо убежден, что без серьезного разговора с США и Россией мы проиграем международный мир, международный порядок», — отметил дипломат в эфире «Россия 24».

По его словам, от взаимодействия Вашингтона и Москвы остались крохи, но Россия со своей стороны готова к равноправному диалогу с США по вопросам контроля над вооружениями.

Антонов также выразил уверенность, что без взаимодействия Москвы и Вашингтона невозможно решить глобальные проблемы.

5 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой внешнеполитического ведомства КНР Ван И на полях мероприятий АСЕАН в Пномпене (Камбоджа) отметил, что попытки США распространять свое доминирование на всё большее количество точек земного шара бесперспективны и отражают политику вседозволенности.

3 августа директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин сообщил, что Россия не сможет вернуться к отношениям с США и Европой, которые были до 24 февраля. Он считает, что сложившаяся ситуация дает «уникальную возможность окончательного освобождения от остаточных иллюзий и вывода России за рамки парадигмы «дружественного поглощения».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, если американские законодатели объявят РФ страной — спонсором терроризма, это повлечет за собой разрыв дипотношений с США.

В свою очередь 7 июня Анатолий Антонов отметил, что российско-американский диалог находится на беспрецедентно низком уровне.