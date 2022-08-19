В Госдуме оценили страх США признания России спонсором терроризма

О налаживании отношений между Москвой и Вашингтоном пока рано говорить. Так, 19 августа глава комитета Госдумы по СНГ, делам соотечественников и евразийской интеграции Леонид Калашников отреагировал на новость о том, что Госдеп США предупредил конгресс о проблемах в случае признания РФ спонсором терроризма.

По мнению депутата, США действуют в своих интересах, и в данной ситуации Вашингтону «не хочется впадать в крайности».

«Отношения не способна наладить такая риторика, поскольку они (США. — Ред.) действуют в своих интересах. Им не хочется выходить из некоторых соглашений, например, по стратегическим наступательным вооружениям. И именно этим они руководствуются», — сказал Калашников в беседе с «Известиями».

Депутат отметил, что Россия в такой ситуации должна чувствовать себя самодостаточной, «не радоваться и не огорчаться, а просто действовать, исходя из собственных интересов».

Накануне газета Politico написала, что Госдеп США опасается, что включение России в список государств — спонсоров терроризма поставит под угрозу сделку, разрешающую судам с зерном покидать украинские порты.

14 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на то, что в США хорошо понимают: в случае, если конгресс объявит РФ «страной — спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно забыть.

Между тем, как заявил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в разрыве отношений с Россией.

Ранее, 28 июля, американский сенат принял резолюцию с призывом к Государственному департаменту признать Россию страной — спонсором терроризма. Фактором для принятия соответствующей инициативы указываются события в Грузии, Сирии и вокруг Украины.

Страной — спонсором терроризма Россию признал сейм Латвии 11 августа. Председатель комиссии сейма по иностранным делам Рихардс Колс заявил, что в течение многих лет Россия якобы поддерживала и финансировала террористические режимы и организации различными способами.