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Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Площадь природных пожаров в России достигла почти 5 млн га. Об этом в пятницу, 19 августа, заявил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

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«В результате высоких температур и отсутствия осадков во многих российских регионах происходят чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами. Площадь таких пожаров огромная, напомню, в прошлом году — 10 млн га. В этом году она более чем в два раза меньше, но сезон еще не закончен», — сказал он в ходе пленарного заседания III Международного пожарно-спасательного конгресса.

Ранее в этот день стало известно, что во Владимирской области потушены все лесные пожары.

Также специалистам экстренных служб удалось ликвидировать три очага лесного пожара в Рязанской области. В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что еще шесть возгораний действуют на территории региона, а площадь пожара превышает 180 га. Общая площадь, пройденная огнем, составила более 800 га.

Днем ранее глава МЧС России Александр Куренков 18 августа лично прибыл в Рязанскую область для оценки ситуации. По его словам, в настоящий момент пожар не несет в себе угрозы близлежащим населенным пунктам. Однако погодные условия значительно осложняют тушение, поэтому тактические мероприятия продолжаются и в ночное время.

По поручению Куренкова на тушение пожаров были дополнительно направлены самолет амфибия, два самолета Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России. Также на тушении было задействовано более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

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