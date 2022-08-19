Во Владимирской области потушили все лесные пожары

Во Владимирской области потушены все лесные пожары, сообщает ТАСС в пятницу, 19 августа.

Накануне вечером местное управление МЧС сообщало о шести очагах возгорания в регионе. К тушению пожаров привлекались бригады из Москвы и Подмосковья.

Глава региона Александр Авдеев рассказывал, что в каждом районе области организованы регулярное патрулирование и постоянный мониторинг лесов при помощи камер наблюдения, беспилотников и двух самолетов.

По его словам, для безопасности людей также ограничен въезд в леса и перенесен сезон охоты, а в одном из поселений Гусь-Хрустального района введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее 19 августа специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, комментируя смог в Москве, объяснял, что на это влияют пожары в Рязанской и Владимирской областях. По его словам, ветер может снова принести запах гари в столицу в ближайшие выходные, 20 и 21 августа.