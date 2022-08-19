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Британцы раскритиковали желание властей платить больше за украинских беженцев

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Фото: Global Look Press/Mathias Bergeld
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Читатели британской газеты The Daily Mail негативно отнеслись к идее правительства платить домовладениям больше, если те согласятся остаться в программе «Жилье для Украины». Они раскритиковали инициативу 18 августа в комментариях на сайте СМИ.

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По данным издания, принимающие украинцев семьи просят у правительства больше финансирования в условиях кризиса стоимости жизни. Поэтому власти могут увеличить размер государственных выплат с £350 (25,2 тыс. рублей) до £700 (50,5 тыс. рублей).

Пользователи отреагировали на это отрицательно, указав на то, что платить будет не правительство, а налогоплательщики. Другие же указали на изначальную несостоятельность данной инициативы.

«Не министры... Мы, налогоплательщики, будем платить им», — написал один из комментаторов.

«Хватит, этого достаточно. Если министры и депутаты хотят, чтобы весь мир пришел сюда, пусть они, черт возьми, платят. Этой стране давно пора начать заботиться о своих», — добавил пользователь с ником Mr Barrowclough.

16 августа сообщалось, что многие семьи, разместившие у себя беженцев с Украины, начали обращаться к правительству с требованием увеличить им пособие на содержание мигрантов.

11 августа появилась информация о рассмотрении Шотландией возможности привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины. Уточнялось, что у минобороны нет достаточного места в казармах в стране, поэтому власти исследуют все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. Также было указано на возможность организации временных лагерей для беженцев.

За день до этого Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало результаты опроса, согласно которому менее 25% опрошенных готовы предоставить временное и бесплатное жилье в королевстве на срок более года.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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