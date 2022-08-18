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Британцы потребовали увеличить выплаты на содержание украинских беженцев

The Independent: британцы потребовали увеличить вдвое пособие на содержание украинских беженцев
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В Великобритании многие семьи, разместившие у себя беженцев с Украины, начали обращаться к правительству с требованием увеличить им пособие на содержание мигрантов. Об этом 16 августа сообщило издание The Independent.

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По данным газеты британцы просят повысить выплаты с £350 до £700 (около $840), объясняя это тем, что без увеличения пособий невозможно в дальнейшем содержать у себя беженцев из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

«Как хозяева, которые глубоко заботятся о будущем украинцев в наших домах, мы просим правительство помочь нам сделать так, чтобы они могли легче интегрироваться в наше общество», — следует из обращения британских семей к правительству.

Сообщается также, что по данным Национальной статистической службы, примерно каждый четвертый британец, предоставивший кров украинским беженцам, намерен в ближайшие полгода прекратить участие в программе приема мигрантов в условиях экономического кризиса в Соединенном Королевстве.

Сейчас уже более 1300 украинских семей признаны бездомными или находящимися под угрозой бездомности из-за отказа некоторых местных жителей принимать их у себя дома, несмотря на изначальные договоренности, либо из-за «непригодных условий» для проживания, добавляет издание.

11 августа сообщалось, что правительство Шотландии рассматривает возможность привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины. Уточнялось, что у Минобороны нет достаточного места в казармах в Шотландии, поэтому правительство изучает все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. В статье упоминается возможность организации других форм размещения, в том числе временных лагерей для беженцев.

За день до этого Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало результаты опроса, согласно которому менее 25% опрошенных готовы предоставить временное и бесплатное жилье в королевстве на срок более года.

Согласно данным МВД Великобритании на конец июля, с середины марта страна приняла уже 104 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности британские власти получили 198 тыс. обращений за визами. К настоящему моменту выдано больше 166 тыс. виз, свыше 25 тыс. ожидают рассмотрения.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.

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