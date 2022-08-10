Опрос показал неготовность британцев принимать у себя украинцев больше года

В рамках государственного проекта «Дома для Украины», развернутого в Великобритании, менее 25% опрошенных готовы предоставить временное и бесплатное жилье в королевстве на срок более года. Об этом свидетельствуют опубликованные 10 августа данные опроса бюро национальной статистики (ONS).

Так, из опроса следует, что 19% респондентов предоставят беженцам жилье на первоначально согласованный период в шесть месяцев, а 23% на срок длиной более чем год. К более длительному участию в проекте «Дома для Украины» домохозяйства подталкивает ежемесячная выплата в размере £350 ($427).

«Среди нынешних или предыдущих спонсоров, которые сообщали о проблемах с размещением, чаще всего сообщалось о том, что они помогали гостям подать заявку на получение каких-либо льгот (53%) и получить доступ к государственным услугам (46%)», — говорится в заявлении.

Ранее в этот же день эстонская телерадиокомпания ERR сообщила о том, что наступающей осенью эстонским студентам придется конкурировать за и без того немногочисленные сдаваемые в аренду квартиры с украинскими беженцами.

В начале августа министерство труда и социальной защиты Литвы сообщило, что страна исчерпала возможности для размещения новых украинских беженцев этой зимой. В ведомстве отметили, что украинцы сталкиваются с проблемами в поиске жилья на долгий срок из-за опасений арендаторов.

В период с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев.