Шотландия хочет привлечь армию для размещения беженцев с Украины

Правительство Шотландии рассматривает возможность привлечь армию для помощи в размещении беженцев с Украины. Об этом сообщила 10 августа газета The Telegraph.

По данным издания, власти страны ведут переговоры с министерством обороны из-за опасений, что тысячи украинцев прибудут в Шотландию и их негде будет размещать.

«Министры SNP (Шотландской национальной партии. — Ред.) рассматривают возможность официального обращения к британской армии и найма второго круизного лайнера для размещения украинских беженцев», — говорится в материале.

При этом, как отмечает издание, у минобороны нет достаточного места в казармах в Шотландии, поэтому правительство изучает все возможные варианты выхода из сложившейся ситуации. В статье упоминается возможность организации других форм размещения, в том числе временных лагерей для беженцев.

Как пишет The Telegraph, в отличие от Англии, где беженцев с Украины могут разместить у себя только их родственники, а также семьи и организации, в Шотландии и Уэльсе заботу о размещении покинувших страну украинцев взяли на себя также местные власти. Однако для всех жилья не хватило. В итоге с 12 июля Шотландия вслед за Уэльсом временно приостановила прием беженцев.

Накануне Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании опубликовало результаты опроса, согласно которому менее 25% опрошенных готовы предоставить временное и бесплатное жилье в королевстве на срок более года.

Согласно данным МВД Великобритании на конец июля, с середины марта страна приняла уже 104 тыс. беженцев с Украины. В общей сложности британские власти получили 198 тыс. обращений за визами. К настоящему моменту выдано больше 166 тыс. виз, свыше 25 тыс. ожидают рассмотрения.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в период с 24 февраля по 9 августа 2022 года в страны Европы с Украины прибыло свыше 6,4 млн беженцев. Больше всего их в Польше, Германии и Чехии.