Президент Индонезии заявил, что Путин и Си Цзиньпин обещали прибыть на саммит G20 на Бали

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют прибыть на саммит G20 на Бали. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает агентство Bloomberg.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — приводит агентство слова Видодо.

Отмечается, что присутствие главы КНР и российского лидера на встрече спровоцирует столкновение с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые впервые после начала спецоперации России на Украине встретятся лично.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбу прокомментировать планы поездок Си Цзиньпина, указывает агентство. В то же время представитель Кремля отказался от комментариев, однако другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин в настоящее время планирует очно участвовать во встрече.

Посол Индонезии в РФ Хосе Таварес отметил, что страна готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ с его американским коллегой.

Ранее, 10 августа, посол Индонезии в Москве Хосе Таварес сообщил, что республика заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.