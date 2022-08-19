Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Антонов указал на провальность санкций США против России
Мир
Семеро дошкольников госпитализированы после наезда машины в Японии
Мир
Глава Севастополя сообщил о сбитом в районе аэропорта беспилотнике
Мир
Японский премьер поручит организовать его встречу с Си Цзиньпином
Мир
Блинкен передал НАТО протоколы о вступлении в альянс Швеции и Финляндии
Мир
Власти Крыма предупредили о «бумеранге» в случае атаки полуострова
Общество
Православные в России празднуют Яблочный Спас
Мир
Власти Запорожья сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС
Мир
Певца Пласидо Доминго заподозрили в связях с аргентинской секс-сектой
Мир
Уровень воды в священной реке Иордан сократился из-за конфликта в регионе
Происшествия
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за возможных смерчей
Мир
Индонезия готова организовать встречу Путина и Байдена на саммите G20

Президент Индонезии заявил, что Путин и Си Цзиньпин обещали прибыть на саммит G20 на Бали

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют прибыть на саммит G20 на Бали. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает агентство Bloomberg.

На то запрет: КНР и РФ против расширения Североатлантического альянса
Какие соглашения были подписаны во время визита Владимира Путина в Пекин

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин тоже сказал мне, что приедет», — приводит агентство слова Видодо.

Отмечается, что присутствие главы КНР и российского лидера на встрече спровоцирует столкновение с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые впервые после начала спецоперации России на Украине встретятся лично.

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбу прокомментировать планы поездок Си Цзиньпина, указывает агентство. В то же время представитель Кремля отказался от комментариев, однако другой чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что Путин в настоящее время планирует очно участвовать во встрече.

Посол Индонезии в РФ Хосе Таварес отметил, что страна готова организовать на саммите G20 на острове Бали встречу президента РФ с его американским коллегой.

Ранее, 10 августа, посол Индонезии в Москве Хосе Таварес сообщил, что республика заинтересована в проведении встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским на полях саммита G20.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

Саммит G20 с участием лидеров государств состоится 15–16 ноября. Москва в предварительном порядке информировала Индонезию о намерении президента РФ Владимира Путина принять участие в саммите G20.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022