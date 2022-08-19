Власти Запорожья сообщили об усилении системы защиты ЗАЭС

Система защиты Запорожской АЭС (ЗАЭС) усилена из-за возможной попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по объекту. Об этом сообщил 19 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Система защиты АЭС усилена, всех деталей раскрывать не могу», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогов подчеркнул, что власти Запорожья готовы к любому развитию событий на фоне непредсказуемости киевского режима.

Ранее в этот день специалист в области химической и радиационной безопасности Олег Желтоножко отметил, что любой ядерный инцидент на Запорожской АЭС будут раскручивать западные СМИ и политики.

Он пояснил, что украинские подразделения РХБЗ могут разбросать радиоактивные источники в «нужных местах», в связи с чем радиационный фон окажется повышенным. Это позволит западным медиаресурсам говорить о том, что русские устроили и скрывают аварию на станции.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории ЗАЭС с украинских огневых позиций, находящихся в Никополе.

В ночь на 18 августа ВСУ нанесли три удара барражирующими боеприпасами по Энергодару. В результате ночного обстрела Энергодара ЗАЭС не пострадала, уровень радиации в норме, сообщил Рогов.

Тем не менее, местных жителей призывали переместиться в безопасное место, а также оказать помощь пожилым людям и женщинам с детьми.

Позже в этот день генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции во Львове заявил, что зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована и на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение.

Как рассказал «Известиям» бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, демилитаризация Запорожской АЭС приведет к прерыванию спецоперации по защите Донбасса, Россия на это не пойдет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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