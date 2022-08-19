В России раскритиковали призывы демилитаризовать ЗАЭС

Демилитаризация Запорожской АЭС приведет к прерыванию спецоперации по защите Донбасса, Россия на это не пойдет. Об этом рассказал «Известиям» бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе, комментируя итоги трехсторонней встречи Украины, Турции и ООН.

По итогам прошедших 18 августа во Львове переговоров генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что со станции должны быть выведены военная техника и персонал. Кроме того, генсек отметил, что визит специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС из Киева возможен при согласии Москвы и Киева.

«Генеральный секретарь ООН выполняет заказ американцев, а Эрдоган заинтересован в каких-то своих компромиссных предложениях, которые он мог бы всему миру навязать. То, чем эта троица занималась, это совершенно пустое занятие. Если Украина будет обстреливать Запорожскую АЭС и дальше, это грозит ядерной катастрофой», — указал Орджоникидзе.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, отметил, что при поездке МАГАТЭ на ЗАЭС со стороны Украины члены миссии могут стать жертвами провокаций.

«Если они пройдут с нашей стороны, мы гарантируем им безопасность и свободный коридор. А здесь будет проход как бы через линию фронта. И кто гарантирует им, что не будет обстрелов, причем только с одной целью — обвинить Россию? Это недопустимо», — заявил он.

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Станционный режим: почему ООН и РФ по-разному смотрят на демилитаризацию ЗАЭС