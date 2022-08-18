Гутерриш заявил о необходимости демилитаризации Запорожской АЭС

Зона Запорожской АЭС должна быть демилитаризована и на ней не должны быть размещены военные и их снаряжение. Об этом заявил 18 августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш на пресс-конференции во Львове.

«Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», — указал Гутерриш по итогам трехсторонней встречи с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Гутерриш также отметил, что ООН может обеспечить логистику и безопасность визита Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), если это решение поддержат Украина и Россия.

Ранее в этот день Зеленский согласовал с Гутерришем детали визита МАГАТЭ на ЗАЭС. Офис украинского президента отметил, что миссия МАГАТЭ «должна быть осуществлена легальным способом через свободную от оккупантов территорию».

В свою очередь замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев отметил, что предложение об организации демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) является неприемлемым, так как его реализация сделает станцию еще более уязвимой. Как заявил Нечаев, Киев уже много раз демонстрировал свою способность организовывать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования.

Гутерриш накануне прибыл во Львов ради встречи с Зеленским.

16 августа член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов отметил, что с украинской стороны не исключаются провокации, в случае если миссия МАГАТЭ направится к Запорожской АЭС через территории, подконтрольные Киеву.

11 августа Государственный департамент США также выступил за инициативу создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. В Госдепе указали, что ведение боев близ атомной станции — это опасно и безответственно, поэтому там поддерживают призывы Украины к созданию зоны, свободной от военного конфликта.

12 августа постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН подчеркнул, что российские военные обеспечивают охрану Запорожской АЭС, день за днем отражая удары украинских боевиков по объекту. По его мнению, уход российских вооруженных сил может обернуться катастрофой в результате использования Киевом станции для чудовищных провокаций.