Любой ядерный инцидент на Запорожской АЭС будут раскручивать западные СМИ и политики, считает специалист в области химической и радиационной безопасности Олег Желтоножко.

«В этом им помогут украинские подразделения РХБЗ, которые разбросают некие радиоактивные источники в нужных местах. Радиационный фон окажется повышенным, что даст старт медийной компании о том, как русские устроили и скрывают аварию на станции. Западные страны поддержат Украину — в подготовке операции, скорее всего, участвуют их кураторы», — уверен он.

На Украине и тем более в западных странах есть специалисты, которые знают, как воздействовать на АЭС, чтобы вызвать аварию, объяснил эксперт.

«Сейчас они испытывают несколько способов технологического воздействия. На АЭС, как и на любом большом и сложном технологическом объекте, есть уязвимые места. Это и система электропитания, которая поддерживает ее жизнедеятельность, и другие технологические объекты. Постоянные обстрелы АЭС — это проверка сил и возможностей», — рассказал он.

Воздействовать на саму АЭС слишком рискованно, отметил Олег Желтоножко, так как это может привести к непредсказуемым последствиям. По мнению эксперта, ВФУ проще нанести удар по открытому хранилищу с отработанными ТВЭЛами.

«Это небольшая площадка, — отметил он. — Попадание в такой контейнер артиллерийских снарядов обеспечит локальное загрязнение — оно не затронет большой территории».

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории ЗАЭС с украинских огневых позиций, находящихся в Никополе. Этот удар совпадет по времени с визитом на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша.

Украинские власти рассчитывают достигнуть заметного пропагандистского эффекта, вызвав, как они считают, «незначительную аварию».

После этого в Киеве планируют создание вокруг станции 30-километровой зоны отчуждения, а также введение на территорию АЭС международных сил и иностранных наблюдателей.

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Силовое разрешение: российской военной техники на ЗАЭС нет